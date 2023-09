Nasce FAB! il Festival dell'Archeologia di Bacoli

Nasce FAB! - Festival dell'Archeologia di Bacoli, rassegna internazionale di cinema e crossmedialità che si terrà dal 6 all'8 ottobre nel Complesso Borbonico del Fusaro, con la direzione di Nicola Barile, proiezioni nella Sala dell'Ostrichina, eventi anche nel Parco gestito dal Centro Ittico Campano e una mostra dedicata a Plinio il Vecchio nella Casina Vanvitelliana. Nucleo centrale del cartellone è il concorso con dodici film in selezione, provenienti anche da Francia, Spagna, Iran e Turchia, che verranno valutati da una giuria di esperti del settore e dal pubblico: 'Mission Méditerranée Le Musèe des abysses' di Thomas Marlier e Mathieu Pradinaud; 'Le acque segrete di Palermo' di Stefania Casini; 'Afghanistan: tracce di una cultura sfregiata' di Alberto Castellani; 'Khaled al Asaad' di Federico Fazzuoli ed Elisa Greco;' Bloody Skin' di Ebad Adibpour; 'Achille nell'Isola di Sciro' di Josè Luis Gomez Merino; 'Water is life' di Anil Gök;' Ocean One K' di Matthieu Pradinaud; 'La memoria ritrovata della Necropoli Tardo-Ellenistica di Cuma' di Francis Paul; 'L'incantevole Lucrezia Borgia' di Marco Melluso e Diego Schiavo; 'La flotta delle indie' di Antonio Pérez Molero; 'Baia la città sommersa' di Marcello Adamo. Curatore della rassegna cinematografica è Dario Di Blasi. Il festival è organizzato da Giovanni Parisi e Giovanni Calvino per TILE Storytellers, con il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission. Tra i partner dell'evento il Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Museo Darwin-Dohrn, la Soprintendenza dell'Area Metropolitana di Napoli. I premi sono due statue che rappresentano una Kore moderna avvolta in una pellicola cinematografica, firmati dall'artista Salvatore Scuotto. Spazio fuori concorso per le proiezioni di 'Acquateam - Avventure in Mare', special a cartoni animati prodotto da Graffiti e RAI Kids, con la biologa marina Mariasole Bianco trasformata in un character cartoon, 'Il Garum' in collaborazione con il Centre Jean Bérard, "I Leoni di Lissa" di Nicolò Bongiorno.



