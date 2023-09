Funerali Napolitano in 'diretta' a Napoli,tra amici ed ex operai

Un breve applauso, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, ha 'accolto' a distanza l'arrivo della salma del presidente Giorgio Napolitano alla Camera dei Deputati.

Presenti, in sala, alcuni esponenti politici come il vice sindaco, Laura Lieto, l'assessore al Turismo Teresa Armato, il segretario provinciale del Pd, Mario Casillo, ma anche il segretario della Uil, Giovanni Sgambati. A seguire i funerali in diretta tv ci sono anche un piccolo gruppo di operai della ex Italsider e chi lo ha conosciuto.

Caschetto giallo in testa, con la scritta Italsider. E' così che un gruppo di quattro operai ha voluto salutare a Napoli il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Sono arrivati nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove i funerali vengono trasmessi in diretta, perché "è sempre stato solidale con la classe operaia di Bagnoli". "Se ne va un gigante della politica, un amico degli operai - ha detto Guglielmo Santoro, ex presidente del Circolo Ilva di Bagnoli - Non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno, c'era un rapporto dialettico con lui ma il sostegno alla classe operaia non è mai venuto meno. Ci teneva sempre a dirci che si interessava ai casi collettivi, mai a quelli individuali ed era vero, lo ha sempre dimostrato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA