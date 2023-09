Camorra: condanne per oltre 160 anni ai clan di Napoli Ovest

Si è concluso con condanne per oltre 160 anni (161 anni e 3 mesi) di carcere il processo al clan camorristico Esposito-Marsicano-Calone, attivo nel quartiere Pianura, nella zona occidentale di Napoli.

La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Napoli (16esima gup) al termine di un procedimento giudiziario celebrato con il rito abbreviato.

Giuseppe Bellamacina, Antonio e Salvatore Calore (elementi di spicco del clan) e Antonio Frongillo sono stati assolti da alcuni capi d'accusa.

A Carlo Esposito (difeso dagli avvocati Raffaele Chiummariello e Luca Mottola) sono stati comminati 15 anni di carcere (per lui la Procura aveva chiesto 22 anni).

Antonio e Salvatore Calone sono stati condannati, rispettivamente, a 14 e 8 anni di carcere. Sedici anni invece sono stati comminati a Ciro Marsicano. Comminate anche multe per oltre 43mila euro a sette imputati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA