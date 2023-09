Turismo: nel 2023 più di un milione di italiani in crociera

Cresce il mercato delle crociere in Italia: a fine anno potrebbero essere più di un milione gli italiani che hanno scelto questa vacanza. Lo ha sottolineato Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere, a margine dello spettacolo 'Nuje Simme d'o Sud' con Marisa Laurito, svoltosi a Napoli, a bordo dell'ammiraglia MSC World Europa.

"L''anno migliore per gli italiani, relativamente all'industria del settore, era stato il 2019 nel quale erano andati in crociera circa 930mila italiani secondo i dati della Clia - ha spiegato Massa - il dato consuntivo lo avremo solo a fine anno ma gli elementi che abbiano oggi ci fanno stimare per il 2023 una chiusura che supererà ben oltre il milione di italiani.

Quindi livelli precovid superati di gran lunga e questo è di buon auspicio non solo per la nostra industria ma, con uno sguardo al 2024, pensando anche a quello che ruota intorno ad essa in termini economici e occupazionali".

Come è andata la stagione per MSC? "L'estate 2023 sarà archiviata come un'estate da record per MSC Crociere per il numero di attracchi e per il numero di ospiti movimentati; ciò in particolare sullo scalo partenopeo assolutamente al centro della crescita e dello sviluppo della Compagnia" ha affermato Massa. "Siamo già proiettati al prossimo anno: durante l'inverno avremo MSC Fantasia a Napoli ogni mercoledì ma le attenzioni sono già all'estate 2024 quando saremo nello scalo partenopeo con tre navi a settimana e questo rappresenta un nuovo record" ha concluso Massa.



