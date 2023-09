Marisa Laurito canta Napoli a bordo di MSC World Europa

Da Era de Maggio a Voce 'e Notte passando per Dicitencello Vuje e I' Te Vurria Vasà: ha attraversato il repertorio della canzone classica napoletana lo spettacolo di Marisa Laurito 'Nuje Simme d'o Sud' allestito oggi a Napoli a bordo dell'ammiraglia di MSC Crociere, la 'World Europa'. Un concerto-spettacolo in cui l'artista partenopea, in veste di chansonnier, ha raccontato il Sud attraverso la musica, alternando canzoni, duetti con il pubblico, aneddoti, episodi curiosi anche della sua vita. Ad accompagnare la popolare attrice e cabarettista nonché direttrice artistica del Teatro Trianon Viviani, Lorenzo Hengeller, jazzista cantautore, Gianni Conte, cantante solista dell'Orchestra italiana, e Marco Persichetti, pianista.

Laurito, al termine dello spettacolo, ha sottolineato all'ANSA: "Abbiamo un teatro meraviglioso dove facciamo la canzone napoletana ed è il Trianon Viviani. Siamo venuti qui portare la musica napoletana con 'Nuje Simme d'o Sud', uno spettacolo che faccio da 15 anni e col quale siamo stati anche in Canada e negli Usa, prima con Charlie Cannon, poi con Gianni Conte e Lorenzo Hengeller. Raccontiamo la nostra cultura qui, a bordo della nave, in posti dove ci sono anche ospiti stranieri.

E' un'esperienza interessante".

Dal canto suo, Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere, ha detto che lo spettacolo si inserisce in un solco tracciato da qualche mese "e che visto protagonisti nei precedenti incontri a bordo di MSC World Europa Maurizio De Giovanni, e poi Enzo Decaro e Antonio Onorato". "L'idea è quella di aprire la nave alla città e Napoli alla nave per raccontare alcune delle eccellenze che il nostro territorio esprime, in particolare nel mondo dell'arte e della cultura" ha aggiunto Massa.



