Kalashnikov sotterrato in campagna nell'Avellinese

Un fucile semiautomatico modello Kalashnikov è stato scoperto dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino in un fondo agricolo nel territorio del comune di Quindici, in provincia di Avellino. territorio conteso da decenni dai clan camorristici Cava e Graziano. L'arma da guerra, in buono stato, era stata occultata in una scatola di cartone insieme al caricatore d'acciaio con sedici colpi nel "serbatoio" nei pressi di un regio lagno. Il fucile non è risultato censito nella banca dati. Indagini sono in corso per risalire al possessore.



