82enne grave in ospedale, è stata investita da un ciclista

È stata investita da un ciclista, che è scappato, la donna di 82 anni finita in prognosi riservata all'ospedale di Caserta con un grave trauma cranico provocato da una caduta. Lo hanno accertato i carabinieri, che da sabato sera stavano indagando sull'episodio avvenuto a Marcianise (Caserta), in via De Felice; a carico dell'uomo è stato aperto un fascicolo di reato per lesioni personali colpose dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha coordinato le indagini. I carabinieri della stazione di Marcianise hanno valutato anche altre ipotesi, come quella dello scippo violento, con la donna sbattuta a terra e trascinata; ma non sono emersi riscontri, anzi i militari hanno trovato la borsa della 82enne, con tutto il contenuto all'interno, nei pressi del luogo della caduta, accertando poi che nel verbale di accettazione dell'ospedale si parlava di investimento in bici.

Delle persone, che erano nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto il fatto, hanno riferito ai carabinieri di aver visto passare il ciclista, che pare procedesse ad alta velocità. È così emerso che la donna, insegnante in pensione, sabato sera, tra le 19 e le 19.30, stava tornando a casa dalla messa quando è stata investita dall'uomo in bici, cadendo e battendo la testa violentemente sull'asfalto; l'82enne è stata poi trovata a terra priva di sensi da alcuni passanti, soccorsa dal 118 e portata all'ospedale di Caserta, dove è stata ricoverata in prognosi riservata al reparto di neurochirurgia in stato soporoso, ma non in coma. Grazie alle testimonianze l'uomo è stato individuato e condotto in caserma; ai militari ha detto di non aver visto la signora a causa della scarsa luminosità, e di essere fuggito per paura dopo averla investita, senza rendersi conto della gravità dell'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA