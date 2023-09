Quattro giornate, al via 'Napoli liberata'

Al via "Napoli Liberata", l'evento che prevede, a partire da domani, mostre e incontri in occasione dell'ottantesimo anniversario della "4 Giornate di Napoli". La Mostra e gli Eventi si terranno presso il Palazzo Storico della Casa del Mutilato di Guerra in via Armando Diaz n° 58.

"Per la prima volta sarà possibile vedere un numero così cospicuo di reperti originali - annuncia il direttore del Museo di Napoli Gaetano Bonelli - così ascrivibili rigorosamente alle storiche quattro giornate di Napoli. Questa Mostra eventi in occasione dell'anniversario delle quattro giornate è un momento importante per la città, in quanto segna la prima volta in cui tutte le principali sigle nazionali antifasciste, si sono riunite per dare forza a questo importante evento che segnò la fine del nazifascismo". "L'obiettivo di questo impegno - aggiunge il prof. Pasquale Gallifuoco delle Acli di Napoli - è quello di divulgare gli eventi storici delle Quattro giornate di Napoli nelle scuole perché è fondamentale ed importante che i giovani comprendano il significato di questa lotta, per potersi formare un'identità civile e democratica".

L'apertura della manifestazione, promossa ed organizzata dalla Casa del Mutilato di Guerra, sarà preceduta nella mattinata di domani (ore 10) dalla deposizione di una corona di alloro accanto alla statua della Vittoria Alata presso il palazzo del Mutilato di Guerra di Napoli, alla presenza di numerose autorità, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato ed il presidente nazionale ANPPIA Spartaco Geppetti.





