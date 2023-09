Prosegue lo sciame sismico nei Campi Flegrei, scossa 2.8

Nuova scossa di terremoto, poco fa, con epicentro nei Campi Flegrei: alle 17.35 la terra ha tremato con una magnitudo di 2.8, superiore a quella di 2.2 nel sisma verificatosi alcune ore fa, alle 13.53. Il nuovo terremoto si è verificato a una profondità di tre chilometri, ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione, non solo a Pozzuoli e nei comuni vicini ma anche in alcuni quartieri napoletani, da Bagnoli alla zona collinare. Per il momento non si segnalano danni.



