Nasconde 4 cellulari in sala colloqui carcere, madre denunciata

La madre di un giovane detenuto ha introdotto e nascosto nella sala colloqui del carcere minorile napoletano di Nisida tre quattro telefoni - tre microcellulari e uno smartphone - che però sono stati individuati e sequestrati dalla Polizia Penitenziaria. La donna è stata denunciata per il reato di introduzione di telefoni in carcere. I sindacati USPP UIL P.P.p.A e Sinappe, in una nota congiunta, "esprimono grande soddisfazione per la professionalità degli agenti che quotidianamente svolgono con abnegazione e spirito di sacrificio i propri compiti istituzionali" e contestualmente "ribadiscono la necessità di dotare la Polizia Penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati per combattere i continui tentativi di introduzione fraudolenta di cellulari all'interno delle carceri".

Le tre sigle si "complimentano con il comando di Polizia Penitenziaria di Nisida per la brillante operazione".



