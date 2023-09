Cannavacciuolo, 'Le cose accadono' esce negli Usa

Il racconto di un'altra Napoli arriva Usa: esce in edizione americana il romanzo di Angelo Cannavacciuolo, 'Le Cose Accadono' , pubblicato quindici anni fa da Cairo ed ora per la newyorkese Rutgers University Press, nella collana 'Other Voice Of Italy' con il titolo 'When Things Happen', tradotto da Gregory Pell, in copertina foto di Mimmo Jodice. Scrittore, regista, sceneggiatore, l'autore napoletano celebra con una tournée negli Usa il quarantennale della sua attività, dall'esordio come attore in 'Le Occasioni di Rosa' e 'Sapore di mare', alla regia, dai libretti per la lirica a romanzi come 'Guardiani delle nuvole', 'Il Soffio delle fate', 'Sacramerica'.

'Le cose accadono' (Premio narrativa Viadana e Premio Rea) ha colpito la critica americana per la visione di una Napoli diversa, lontana da quella oscura e senza speranza di Gomorra, quanto da quella ormai iconica della Ferrante. Cannavacciolo mette le distanze dagli uni e dagli altri dando voce a quella parte consistente di umanità che vive nella disperazione e nella solitudine. "Il motivo di questo interesse? Chissà forse i fari puntati su Napoli dal cinema con Sorrentino possono aver facilitato - dichiara l'autore - ma se non fosse stato per Jay Parini (che firma anche la prefazione, ndr) tutto questo interesse americano intorno al mio romanzo forse non ci sarebbe mai stato. È stata la sua passione per questa storia a scardinare le note diffidenza dell'editoria d'oltreoceano per la traduzione di una narrativa che non sia esclusivamente per il mercato americano". La storia è quella di un logopedista quarantenne che incontra una bambina di 5 anni una casa-famiglia. Il tour promozionale partirà da New York, il 10 di ottobre, all'Istituto Italiano di Cultura, passando per San Francisco, il 18 ottobre, alla Libreria Pino, in collaborazione con l'Istituto italiano di Cultura e la Leonardo Da Vinci Society e al PIASC (Peninsula Italian-American Social Club) in occasione del Heritage Day del 14 ottobre. A Los Angeles, il 24 di ottobre, presentazione alla William Turner Gallery organizzata da Azzurra e Word Theatre, con il patrocinio dell'IIC.



