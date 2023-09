Sangiuliano, Meloni ha riportato in alto prestigio Italia

"Giorgia Meloni ha riportato in alto il prestigio dell'Italia. E non lo dico io ma lo dice la stampa internazionale". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo alla manifestazione L'Italia Vincente che si sta svolgendo ad Avellino per tracciare un bilancio del primo anno di attività del governo Meloni.

"Gli indici macroeconomici dicono che ora l'Italia è una nazione affidabile", ha aggiunto il ministro parlando del tasso di disoccupazione che si è registrato nell'ultimo anno e confrontandolo con quello durante i governi Renzi e Gentiloni.

Per quanto riguarda la cultura, Sangiuliano ha ricordato che quest'anno a ferragosto i musei sono rimasti a tutti aperti "a differenza di quello che accadeva in passato, e conservo ancora in una cartella i titoli dei giornali di quegli anni".

Sangiuliano ha rivendicato con soddisfazione l'assunzione di 518 nuovi addetti per il ministero della Cultura "in un concorso che è stato varato e chiuso in appena 11 mesi".

"La cultura è un elemento di crescita spirituale - ha detto - e sono convinto che sia motivo di sviluppo socio economico. Io faccio il ministro della Cultura sul territorio e non su qualche terrazza romana, mi occupo di cose sostanziali".

Sangiuliano ha poi ricordato l'avvio delle opere per 130 milioni di investimento per l'Albergo dei Poveri a Napoli, "e questi non sono annunci ma fatti accaduti".



