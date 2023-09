Presentato ad Agropoli il libro "Investigare 5.0"

Si sono avvalsi della collaborazione di investigatori che hanno lavorato e lavorano per Europol e Interpol dei dirigenti della polizia svizzeri e argentini il vice capo della Polizia Vittorio Rizzi e Annamaria Giannini per il loro libro, intitolato "Investigare 5.0" presentato nel Castello Aragonese di Agropoli (Salerno).

L'evento si è tenuto nell'ambito della sedicesima edizione di "Settembre Culturale", manifestazione organizzata dal sindaco della città salernitana, Roberto Mutalipassi e dall'associazione Campania Cultura.

La pubblicazione, edita da Piccin, si affrontano temi di scottante attualità, dalle cosiddette macromafie al terrorismo, dal cyber crime alle piattaforme criptate. Nel libro si spiega come l'attività investigativa si è evoluta, di pari passo con il crimine, per fronteggiarlo e anche per tenerlo sotto controllo attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Alla realizzazione del libro hanno contribuito anche investigatori ed esperti delle forze dell'ordine, dalla Polizia di Stato, ai carabinieri passando dalla Guardia di Finanza.

