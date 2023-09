Naviga sui social mentre guida una moto non assicurata

Era ai comandi di una motocicletta non assicurata e, malgrado stesse guidando, navigava sui social attraverso il telefonino. Lo hanno fermato i carabinieri durante una serie di controlli nel quartiere Poggioreale, il cui bilancio complessivo è stato di un arresto e cinque denunce.

In campo i militari della compagnia locale, quelli del Nucleo radiomobile di Napoli, del team Api e del Reggimento Campania.

Arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio Anna Seta, 36enne del posto e già nota alle forze dell'ordine. Una coppia è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. 41 anni lui, 43 lei, sono stati sorpresi tra i viali del centro direzionale.

Per un 57enne del centro città una denuncia per guida senza patente, per un 34enne di origini tunisine una per evasione: sottoposto ai domiciliari, è risultato assente al controllo.

Nei guai anche un 18enne di Ponticelli, in strada con un coltello a serramanico di 15 centimetri.

Nell'ambito dei controlli alla circolazione, 37 le contravvenzioni elevate in poche ore.



