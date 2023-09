Kirghizistan apre a Benevento la prima sede consolare italiana

BENEVENTO, 23 SET - "Il Governo del nostro Paese, in forte via di sviluppo, la cui economia è basata sull'industria del tessile e da importanti giacimenti minerari, soprattutto di oro, aspetta una sua visita". E' l'invito rivolto al sindaco di Benevento Clemente Mastella dall'Ambasciatore del Kirghizistan in Italia Taalai Bazarbaev, giunto nel capoluogo sannita per inaugurare la prima sede consolare in Italia del suo Paese.

"Per Benevento - ha detto Mastella dopo aver ricevuto in dono un kalpak (copricapo maschile a calotta alta) - l'apertura della prima sede consolare di questo Paese dell'Asia centrale è motivo di orgoglio, a dimostrazione che la nostra città non è solo un attrattore culturale importante ma anche di investimenti.

Tentiamo di essere un modello rappresentativo delle aree interne, non senza difficoltà, che cerca di mettersi in mostra per una crescita che matura nel tempo".

"Questa sede consolare - ha poi aggiunto il Console onorario Antonio Castiello, avvocato e docente universitario - sarà un punto di riferimento importante per la comunità del Kirghizistan (circa cinquemila persone) che vive in Campania e per coloro che decidessero di effettuare investimenti in questo Paese asiatico".

A tagliare il nastro per l'apertura della nuova sede sono stati il console onorario Castiello, insieme all'ambasciatore Taalai Bazarbaev e al sindaco Mastella, alla presenza di diversi sindaci campani e della Basilicata, di numerose autorità civili e militari, tra cui il prefetto di Benevento Carlo Torlontano e il consigliere regionale Franco Picarone, in rappresentanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA