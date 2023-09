Garcia, il Napoli deve giocare Champions ogni anno

"Un club come il Napoli deve giocare la Champions ogni anno e per farlo deve finire tra le prime quattro. Ma quando sei il campione d'Italia l'ambizione è difendere con gli artigli lo scudetto che abbiamo sul petto".

Rudi Garcia parla delle ambizioni sue e della sua squadra, senza precisare se il presidente De Laurentiis gli abbia chiesto in particolare di raggiungere un determinato risultato.

"Per il momento - aggiunge - siamo quinti e non ci va.

Comunque dobbiamo solo concentrarci sulla partita di domani.

Immagino di poter alcuni cambi rispetto alla partita con il Braga ma la squadra non sarà stanca e dunque possiamo anche pensare di ripartire con gli stessi uomini e fare qualche cambio in corsa".



