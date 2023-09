Vendeva cocaina a Capri, disposti domiciliari per pusher 47enne

E' stato scarcerato Friedrich Von Der Horst, 47 anni, ritenuto dagli investigatori colui che riforniva di cocaina 'clienti' a Capri: il giudice, dopo avere accolto le argomentazioni del suo legale, l'avvocato Fabrizio De Maio, ha disposto gli arresti domiciliari.

Friedrich Von Der Horst venne arrestato lo scorso 22 giugno su disposizione del gip di Napoli Linda D'Ancona in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente (cocaina) che, secondo gli inquirenti, vendeva sull'isola dopo averla acquistata sulla terraferma.

Sul 47enne pende una recidiva specifica infraquinquennale: nel 2018, è stato condannato a 8 anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile di una violenta rapina in casa ai danni di un'anziana donna dell'isola, avvenuta il 30 dicembre 2016.





