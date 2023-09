Terremoto a Pozzuoli, alunni in cortili delle scuole

Due scuole sono state evacuate per alcuni minuti per la scossa di terremoto di tre gradi che si è registrata stamattina a Pozzuoli. I professori hanno fatto uscire gli studenti alla Scuola media Giacinto Diano, in via Solfatara, come previsto dal protocollo e li hanno trattenuti nel cortile della scuola. Una evasione per un po' di tempo si è svolta anche alla scuola materna ed elementare San Giuseppe, anch'essa in via Solfatara, dove la scossa è stata fortemente avvertita. La scossa ha creato paura in tutta Pozzuoli e anche in zona di Napoli vicine, come il quartiere di Fuorigrotta, dove è stata avvertita. Molti genitori sono poi andati alle scuole a prendere i figli.

"Abbiamo tutti avvertito la scossa delle 11:02 di magnitudo, 3.0. Invito tutti alla calma, in particolare per quanto riguarda le scuole", ha affermato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, dopo l'uscita degli allievi nei cortili. "E' in corso - spiega il sindaco - una sequenza di eventi sismici, a bassissima magnitudo (inferiore a 1.0): i dirigenti scolastici, gli operatori e gli insegnanti sono preparati a gestire la situazione, chiedo quindi ai genitori di mantenere la calma perché i bambini e i ragazzi sono al sicuro. Vi aggiorneremo appena l'Osservatorio ci fornirà nuove informazioni".



