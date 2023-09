Scalo aereo commerciale a Grazzanise, sindaco 'Sì di Crosetto'

Uno scalo aereo commerciale all'aeroporto militare di Grazzanise (Caserta). Un'idea concreta che potrebbe diventare realtà, lo annuncia il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella dopo aver incontrato a Roma il ministro della Difesa Guido Crosetto; ad accompagnare il primo cittadino c'era il consigliere regionale campano Alfonso Piscitelli, originario del Casertano. "Il ministro - spiega Petrella - ha espresso la sua disponibilità a esaminare concretamente la realizzazione di uno scalo merci all'aeroporto militare. Il principale ostacolo che finora aveva impedito qualsiasi tipo di insediamento civile nell'area era rappresentato dal rifiuto della Difesa riguardo all'uso condiviso e programmato della pista da parte di velivoli non militari. Tuttavia, gli uffici di via Venti Settembre hanno ora manifestato la loro intenzione di considerare l'uso 'promiscuo' dell'infrastruttura. Questo era il principale punto di conflitto e dopo l'incontro con il ministro Crosetto possiamo dire che non costituisce più un ostacolo. Ora - aggiunge il sindaco - spetta ai parlamentari locali e ai rappresentanti regionali collaborare per concretizzare un piano di fattibilità. Coinvolgerò anche Confindustria e Confcommercio nella pianificazione di questa importante iniziativa" conclude.



