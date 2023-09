'Rivoluzione' nei sotterranei del Mann, al via i lavori

"Il Mann del futuro è già in moto.

Con l'apertura del grande cantiere dei sotterranei per oltre 11 milioni di euro, progetto che porterà al riordino dei depositi, alla creazione di nuove aree espositive, della sezione Mediterraneo, servizi e accoglienza di standard internazionale in collegamento con la città, il percorso è segnato. Non è un sogno né una promessa: siamo, con questa ulteriore 'rivoluzione' che stavolta parte dal sottosuolo, all'approdo concreto dell'utilizzo di circa 50 milioni di euro di fondi pubblici". Lo ha detto il direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli Paolo Giulierini in occasione dell'avvio dei lavori che daranno all'antico palazzo un nuovo livello di fruizione.

"Abbiamo lavorato in questi anni dai tetti ai depositi e la riapertura dell'ala occidentale con la 'Campania romana' lo scorso aprile alla presenza del ministro Sangiuliano credo resterà nella storia dell'istituto. Lo abbiamo fatto per un museo della città 'mai cosi grande' e mai chiuso un solo giorno alla fruizione del pubblico". Gia' superato il numero dei visitatori dell'intero 2022: a metà settembre 2023 erano 420mila rispetto ai 400mila totali dello scorso anno, con un incremento del 31, 8%.

"Cantieri ed interventi di riallestimento importanti sono in corso - anticipa Giulierini - nel '23 si chiude il cerchio: il museo della città completa il suo racconto con le sezioni di Cuma e Neapolis, collegandole alla preistoria, la piana campana, la Magna Grecia. E tornano a brillare gli ori, le gemme e la numismatica. Nel segno di Alessandro e del restauro del suo mosaico, è arrivata in questi giorni al museo la 'macchina' della 'grande impresa': l'opera sarà capovolta per verificare le condizioni della malta di 2000 anni fa". Collegato alla valorizzazione dei depositi è il progetto 'Il tesoro della Legalità' con Procura di Napoli, Carabinieri, Federico II.

"Un'idea per il Mann2 a Palazzo Fuga" anticipa Giulierini che ha parlato anche del dialogo con le istituzioni territoriali sui progetti della Galleria Principe e del Colosimo



