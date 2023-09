Musicista ucciso:la Nuova Orchestra Scarlatti ricorda il giovane

Si terrà lunedì prossimo, 25 settembre (ore 20), nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, a Napoli, il primo dei tre concerti della Nuova Orchestra Scarlatti per la rassegna "La forza della musica contro la barbarie", dedicata al ricordo del giovane musicista Giovanbattista Cutolo, promossa e finanziata dal Ministero della Cultura (i concerti sono a ingresso gratuito).

L'appuntamento del 25 settembre, che sarà preceduto alle ore 18.30 da "Re-Agire" (momento pubblico di confronto), si intitola "Armonie e Serenate", fanno sapere i promotori, "e ha in programma, accanto a pagine di Salieri, Beethoven e la colorata Serenata op. 44 di Dvořák, una trascrizione originale per fiati di un Corale di Bach, opera di Giovanbattista Cutolo".

La Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta da Gaetano Russo. Successivi appuntamenti: sabato 7 ottobre, sempre a San Marcellino (ore 20), con "Il corno nella musica da camera": omaggio allo strumento di Giovanbattista, con la partecipazione del cornista Luca Martingano, prima parte della Nos e maestro di Giovanbattista, dei Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti e del primo violino concertante David Romano.

Domenica 15 ottobre (ore 20), nel Teatro Politeama di Napoli, Concerto sinfonico con musiche di Mozart, Beethoven, Brahms.

La Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta da Beatrice Venezi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA