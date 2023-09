Guardia di Finanza, messa a Napoli per il Patrono San Matteo

E' stata presieduta da monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, la celebrazione eucaristica in onore di San Matteo, Santo Patrono della Guardia di Finanza. Nato in Galilea e di professione esattore delle tasse, apostolo ed evangelista, San Matteo è stato proclamato patrono delle Fiamme Gialle d'Italia da Papa Pio XI nel 1934, con l'auspicio che tutti gli appartenenti al Corpo potessero, sulla base del suo esempio, unire l'esercizio del dovere verso lo Stato con la fedele devozione a Cristo.

Alla celebrazione, nel Duomo di Napoli, erano presenti, il comandante Interregionale dell'Italia Meridionale, generale di corpo d'armata Vito Augelli e il comandante Regionale Campania, generale Giancarlo Trotta, insieme con le massime autorità Istituzionali locali, i vertici dell'Autorità Giudiziaria, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli Uffici Finanziari, che hanno condiviso il momento spirituale con una rappresentanza di militari, di ogni ordine e grado, in servizio alla sede di Napoli, con i componenti degli Organismi della Rappresentanza Militare nonché con gli appartenenti alle locali Sezioni dell'Associazione Nazionale Finanzieri in congedo.

La cerimonia religiosa è stata concelebrata dal cappellano militare capo, monsignor Gerardo Sangiovanni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA