Factory Tax lancia "il sogno da realizzare" con borsa di studio

Una borsa di studio a titolo gratuito, finalizzata a sostenere le spese relative all'iscrizione universitaria per quei giovani che non siano nelle condizioni di poter affrontare, col sostegno delle proprie famiglie, un percorso accademico. E' questo il progetto "Il sogno da realizzare" lanciato da Factory Tax, realtà che opera con sedi a Milano, Roma, Napoli e Sorrento, guidata da Ezio Stellato e Daniele D'Ambrosio, e che ha avviato un confronto nel Consiglio d'amministrazione e con partner come Nino Carmine Cafasso, Giovanni De Vita, Pio Morcone, Davide Leonardi, Renato Penza e Marco Fiengo, team leader dell'area dedicata al settore del contenzioso tributario del gruppo, con l'obiettivo di portare avanti idee per aiutare nel percorso universitario coloro i quali devono fronteggiare ostacoli di natura sociale ed economica.

Afferma Ezio Stellato: "Questo progetto è un invito a tutti i giovani perché possano sognare in grande, credendo convintamente nelle proprie aspirazioni. Un aiuto a non perdere la speranza di conseguire un'adeguata istruzione universitaria, indispensabile per poter fare ingresso nel mondo del lavoro, alle stesse condizioni e con le stesse opportunità concesse ad altri. È pertanto un piccolo gesto, una buona pratica che speriamo che tanti altri studi professionali o aziende adottino".

Affermano da Factory Tax: "Viviamo in un mondo in cui ci sono continui messaggi volti alla svalutazione della cultura, del sacrificio e della formazione universitaria; dedicare tempo e denaro al percorso di studi necessario a soddisfare le proprie aspirazioni è una possibilità che non a tutti viene concessa con la conseguenza di vedersi inibito l'accesso alla professione o al lavoro desiderato. In tempi duri di esaltazione dell'apparenza ai danni della sostanza, la formazione è l'unica strada per emergere, dare senso e spessore all'ascensore sociale che la cultura può determinare". La nostra realtà, affermano ancora i promotori del progetto, "vuole abbattere le barriere ai sogni dei ragazzi, scommettere così sulla formazione di future figure professionali talentuose, sulla determinazione dei giovani che non devono abbandonare le proprie speranze. I giovani, che appartengono a nuclei familiari che versano in difficoltà economiche, alle soglie dei criteri di povertà, potranno presentare la propria candidatura alla borsa di studio, secondo le modalità e con la documentazione che sarà successivamente portata a conoscenza di tutti, inviando un’e-mail all’indirizzo sogno@factorytax.it".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA