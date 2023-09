Credito d'imposta, imprenditore irpino denunciato da GdF

(ANSA)- AVELLINO, 22 SET- Crediti di imposta non spettanti per 236 mila euro: è quanto viene contestato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino al titolare di una nota azienda manifatturiera con sede in Irpinia. Secondo le indagini, le risorse del Pnrr assegnate nell'ambito del programma Industria 4.0, non sarebbero state utilizzate dall'azienda in investimenti per macchinari innovativi. Il titolare dell'azienda è stato segnalato all'Autorità giudiziaria per indebita compensazione dei crediti di imposta. Dall'inizio dell'anno, le Fiamme Gialle di Avellino hanno controllato l'effettività di investimenti sostenuti dal Pnrr per circa 7,5 milioni e recuperato a tassazione l'indebito utilizzo di crediti d'imposta per oltre 750 mila euro. (ANSA)

