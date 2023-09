19enne sbanda e si ribalta con auto nell'Avellinese,lievi ferite

È in buone le condizioni il 19enne di Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, rimasto vittima nella tarda serata di ieri di un incidente stradale avvenuto nel territorio del comune di Cesinali. Alla guida della sua auto stava percorrendo via San Nicola quando nell'affrontare una curva ha sbandato e si è capovolto. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino per estrarlo dalle lamiere nelle quali era rimasto incastrato. Il giovane con un'ambulanza del 118 è stato poi trasferito in ospedale. Ha rimediato soltanto alcune lievi contusioni.



