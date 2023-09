Landini, 'in Italia c'è un'emergenza salario'

"Ho imparato in questi anni che quando rappresenti le persone devi ascoltarle, guardare i loro bisogni e le loro esigenze. Gli accordi sono mediazione, è il far riconoscere alla controparte che hai delle rivendicazioni. Il sindacato esiste se le singole persone scelgono di organizzarsi e discutere collettivamente, creando unità tra tante persone che hanno problemi diversi ma scelgono di stare assieme". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo all'assemblea organizzata dalla confederazione nello stabilimento Kimbo in vista della manifestazione del 7 ottobre a Roma "La via maestra".

"Oggi - ha aggiunto Landini - la situazione è difficile, c'è un peggioramento delle condizioni di vita e del lavoro delle persone, non a caso una delle emergenze è il salario. In Italia c'è un aumento della precarietà del lavoro che altri paesi non hanno. Non tutte le imprese hanno fatto gli investimenti necessari per creare quella ricchezza che potrebbe essere redistribuita. Pochi imprenditori hanno investito in innovazione e ricerca".



