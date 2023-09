Al via formazione per la sostenibilità al San Carlo

Teatro di San Carlo, Marevivo e Università degli studi di Napoli Federico II insieme per una Masterclass straordinaria aperta a tutte le scuole della Campania. L'appuntamento è domani dalle 10 alle 13 con una opportunità formativa nell'ambito della sostenibilità marina, delle nuove tecnologie applicate all'alimentazione e dell'intelligenza artificiale in relazione alla medicina.

All'interno del progetto di formazione sostenuto dall'ANPAL per i lavoratori del Teatro di San Carlo, il Lirico di Napoli ospiterà la Presidente di Marevivo Rosalba Giugni, il vicepresidente di Marevivo e Presidente della Fondazione Anton Dhorn Ferdinando Boero, il docente di Trasformazione Digitale dell'Università Federico II di Napoli Alex Giordano e Leopoldo Angrisani, Professore Ordinario di Misure Elettriche ed Elettroniche dell'Università Federico II.

"L'apertura dell'iniziativa a tutte scuole della Campania - afferma il sovrintendente del Teatro di San Carlo Stéphane Lissner - vuole essere un gesto significativo verso la sensibilizzazione dei giovani sulle questioni cruciali legate all'ambiente, all'alimentazione e alla tecnologia. Una Masterclass di prestigio che rappresenta un impegno concreto verso la promozione della sostenibilità ambientale presso le nuove generazioni e la nostra responsabilità nei confronti del pianeta. La transizione ecologica è un imperativo morale, sociale ed economico". Partecipernno gli studenti dei Licei Gian Battista Vico, Tito Lucrezio Caro, Galileo Galilei, Margherita di Savoia e il Liceo Miranda di Frattamaggiore. "Questo corso di formazione - dichiara il direttore generale Emmanuela Spedaliere - è stato progettato per dotare il nostro personale di competenze e conoscenze cruciali per ridurre il nostro impatto ambientale. Impareremo ad adottare pratiche più sostenibili nella gestione quotidiana del teatro, nella produzione degli spettacoli, e nell'interazione con il nostro pubblico. Vogliamo essere un faro di sostenibilità nel mondo delle arti".



