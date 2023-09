Rifiuti nei parchi di Napoli e Pozzuoli, boom di mozziconi

Ci sono gli onnipresenti mozziconi di sigarette, sacchetti di patatine e caramelle e gli immancabili pezzi di plastica. I segni dell'inciviltà nei parchi urbani è stata fotografata da un monitoraggio di Legambiente in 10 parchi urbani tra Napoli e Pozzuoli.

Il dato di Legambiente è stato reso noto in occasione di "Puliamo il mondo 2023, la storica campagna di volontariato di Legambiente, edizione italiana di Clean up the World, che da oltre 30 anni chiama all'azione, cittadini di tutte le età per ripulire insieme dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade e piazze, angoli della città, ma anche sponde di fiumi e spiagge.

A parlar chiaro i dati della nuova indagine park litter 2023: sono 698 rifiuti raccolti e catalogati da 48 volontari di volontari di Legambiente negli 11 transetti eseguiti in 10 parchi urbani tra Napoli e Pozzuoli, circa 0,6 rifiuti ogni metro quadrato monitorato. Raggruppati per categorie di materiali, i rifiuti dispersi nei parchi sono per il 67% di polimeri artificiali (plastiche) per un totale di 468 rifiuti, per l'11,6% di carta e cartone (81 rifiuti), per l'11,5% di vetro e ceramica (80) e per il 5,7% di metallo (40). La restante percentuale di rifiuti (4%) è composta da rifiuti in gomma, materiale organico, legno trattato, tessili, bioplastica e materiali misti e Raee. Entrando nel dettaglio dei rifiuti rinvenuti, a farla da padrone i mozziconi di sigarette che rappresentano il 32,1% dei rifiuti raccolti (224 su 698 totali), seguiti da pezzi e frammenti non identificabili di plastica ( pari al 16,2% del totale), materiale da costruzione (tegole, mattoni, il 6,3%),bottiglia di vetro e pezzi di bottiglie (27, il 3,9%), e sacchetti di patatine e dolciumi e caramelle (24, il 3,4%). Per quanto riguarda i mozziconi di sigarette ben 62 mozziconi sono stati monitorati nel Parco Totò; nessuno, invece, al Parco Mascagna.



