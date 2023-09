Rapinatore seriale arrestato ad Avellino

(ANSA)- AVELLINO, 20 SET- Era diventato l'incubo, soprattutto di persone anziane che maltrettate e picchiate venivano poi derubate di denaro e oggetti preziosi. Si è momentaneamente interrotta la "carriera" del rapinatore seriale arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino: sarebbe il responsabile di almeno tre rapine consumate nel capoluogo irpino nelle ultime settimane. Si tratta di un ventenne di nazionalità romena, residente ad Avellino. Nei suoi confronti è stata emessa dal Gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane è indagato per rapina aggravata: nelle immagini registrate dai sistemi di sorveglianza, si vede ancheil rapinatore accanirsi con violenza contro un anziano per costringerlo a consegnare il denaro. (ANSA)

