"Basta armi", Portici in cammino contro la violenza

In cammino, insieme, per dire 'no' alle armi e ad ogni forma di violenza: è l'iniziativa pubblica promossa domenica 24 settembre dai sacerdoti della città di Portici (Napoli) a seguito dell'ennesimo episodio di violenza accaduto lunedì sera quando in via San Cristoforo si sono registrati attimi di tensione a seguito di una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. "Vogliamo affermare che la violenza non deve avere posto nella nostra città e nel cuore dei nostri ragazzi" si legge in una nota dei sacerdoti "Vogliamo creare una città migliore, in cui ogni persona possa vivere senza paura, senza subire tante forme di prepotenza e di aggressività". La passeggiata si terrà domenica 24 settembre alle 12.45 presso via San Cristoforo con partenza dalla Chiesa dei Ferrovieri. Ai partecipanti, i sacerdoti rivolgono l'invito di indossare una maglietta bianca, simbolo di pace e non violenza, e di portare cartelli o striscioni con messaggi contro la violenza. "Sarà un momento di preghiera, di unione e di solidarietà, in cui cammineremo fianco a fianco per diffondere un messaggio chiaro: basta atti di violenza! Basta armi! Basta con le stese camorriste, basta degrado giovanile!" I sacerdoti concludono: "Sarà un'occasione per esprimere la nostra indignazione e per chiedere un cambiamento concreto. Desideriamo che le vittime di violenza e la cittadinanza tutta si sentano ascoltate e protette e che i responsabili siano fermati". E domenica 10 settembre in via Dalbono i Carabinieri hanno ritrovato sul selciato alcuni bossoli a seguito di esplosione di colpi d'arma da fuoco. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA