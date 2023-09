Atto vandalico su treno Circum, ritardi tra Napoli e Sorrento

Ancora una mattinata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Stavolta i problemi sono concentrati alla stazione di Vico Equense (Napoli), lungo la linea Napoli-Sorrento. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come tutto sia iniziato a causa di un atto vandalico (al momento non meglio precisato) verificatosi a bordo del treno delle ore 6:16 da Napoli per Sorrento, che avrebbe causato un'avaria che ha costretto il convoglio ad una lunga sosta, prima di riprendere la marcia con 54 minuti di ritardo.

Per la stessa problematica la corsa delle 6:52 da Napoli per Sorrento ha accusato 20 minuti di ritardo. Forti disagi anche per gli utenti che dalla penisola sorrentina sono diretti nel capoluogo. Questi inconvenienti hanno prodotto un aumento smisurato dei viaggiatori in attesa a Vico Equense: per tale motivo, Eav ha instituito due bus a supporto del servizio ferroviario sulla tratta Vico Equense-Sorrento.



