Erano gravemente malati e sono stati trovati morti in casa, a Calvizzano, in provincia di Napoli. Sui loro corpi segni di colpi d'arma da fuoco, non si esclude alcuna pista ma prevale al momento l'ipotesi di omicidio-suicidio.

La scoperta, stamattina, poco dopo le 10, in via Sandro Pertini. Sul posto i carabinieri hanno accertato che l'anziano, 78 anni, aveva un cancro ai polmoni mentre lei, 75 anni, soffriva di demenza senile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA