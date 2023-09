15enne ferito a scuola a Napoli, denunciato un coetaneo

Un ragazzo di 15 anni è stato ferito lievemente a una coscia da un compagno di scuola, al termine di una lite. E' accaduto stamane nella palestra dell'istituto tecnico industriale Marie Curie del quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. Il 15enne è stato trasportato nel vicino ospedale del Mare, dove gli sono stati applicati due punti di sutura. Un altro ragazzo di 15 anni, coetaneo della vittima, è stato denunciato per lesioni dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Ponticelli, davanti ai quali ha ammesso le proprie responsabilità.

Tutto sarebbe accaduto durante l'ora di educazione fisica. Il feritore avrebbe usato per colpire la vittima un oggetto in ferro che non è stato ancora trovato. Al momento non sono noti i motivi della lite.



