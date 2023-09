Si oppone a rapina scooter, 16enne accoltellato nel Napoletano

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato nella serata di ieri a Casoria, in provincia di Napoli, nei pressi di un centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia e il personale del 118.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzo sarebbe stato avvicinato da due persone a lui sconosciute all'interno del parcheggio del centro commerciale. I due avrebbero tentato di sottrarre lo scooter al giovane e al suo rifiuto lo avrebbero colpito tre volte all'addome con un coltello. La vittima è stata trasferita - non in pericolo di vita - all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Frattamaggiore.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.



