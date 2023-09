La Chiesa riapre il Macrico con il "Festival Laudato sì"

La Diocesi di Caserta apre le porte del Macrico ai cittadini con il "Festival Laudato si'", che si terrà dal 27 settembre al 4 ottobre e sarà inaugurato dal cardinale Matteo M. Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ad annunciare la manifestazione il vescovo di Caserta Pietro Lagnese con un messaggio di invito alla città.

"Il Festival Laudato si' - scrive l'alto prelato - si terrà nell'area in passato nota come Macrico, da tanti anni in stato di abbandono e attualmente di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento Clero di Caserta. Quell'area, un tempo giardino dell'episcopio, e successivamente utilizzata prima come campo di addestramento militare e poi come centro di rimessaggio per mezzi corazzati, sarà nei prossimi anni restituita alla sua vocazione originaria e messa a disposizione dei cittadini come bene comune: ritornerà a essere un giardino, un campo di pace e di vita, d'incontro, di inclusione e di dialogo tra generazioni". Ecco quindi che Lagnese si sofferma sulle prospettive future dell'area.

"Dopo un primo tempo di ascolto che ha già coinvolto tanti - spiega il Vescovo - sarà reso pubblico alla Città, durante il Festival, il Masterplan di progetto redatto da architetti, urbanisti, docenti e ricercatori di governance dei beni comuni, sulla base del Manifesto della Chiesa di Caserta 'Da Campo di Marte a Campo della Pace".

Ad aprire il Festival Laudato si' - lo organizzano l'Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi e la Fondazione Casa Fratelli Tutti - sarà, mercoledì 27 settembre, il Cardinale Matteo M.

Zuppi; nei giorni seguenti, a partire dai Messaggi del Papa per il Tempo del Creato e per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, ci saranno mostre, incontri, testimonianze, approfondimenti culturali, spettacoli, momenti di preghiera, di festa e di condivisione; saranno coinvolte sia le comunità parrocchiali e le altre realtà ecclesiali, sia le scuole, le università, le associazioni e istituzioni del territorio, esponenti del mondo della cultura e della politica.



