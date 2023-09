L' Archeologia del desiderio, al via gli Ozi di Ercole

Con il desiderio dell'attesa, dialogo tra lo scrittore André Aciman, Gennaro Carillo e Paolo Di Paolo ha preso il via nelle Terme Maschili del Parco archeologico di Ercolano, la terza edizione del ciclo di incontri de Gli Ozi di Ercole. L'iniziativa che ha chiamato a raccolta un folto pubblico si svolgerà dal 18 al 23 settembre con momenti dedicati ai linguaggi della scienza, dell'archeologia, della filosofia, della letteratura, del teatro. Tema prescelto è l'Archeologia del desiderio; il desiderio declinato nelle sue diverse sfaccettature da quelle materiali e quelle sentimentali, dalla volontà di affermazione sociale alla acquisizione di conoscenze. Gli incontri del 21, 22 e 23 sono inseriti nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio, appuntamento del Ministero della Cultura con l'obiettivo di sensibilizzare la ricchezza e le diversità culturali dell'Europa, stimolare l'interesse per il patrimonio culturale europea, combattere il razzismo e si terranno al Parco archeologico di Ercolano e a Villa Campolieto. "Gli Ozi di Ercole è una manifestazione che è andata crescendo" ha detto il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano "Quest'anno sperimentiamo una forma più vicina ad un festival con un programma ricco e interessante e vi invito a seguirci e a diventare ambasciatori del Parco presso tutti coloro che conoscete, per radicare questa forza identitaria che questo luogo può avere, non solo a livello locale ma in una proiezione internazionale". Alla serata inaugurale anche il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto e il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane Gennaro Miranda. Gli Ozi di Ercole è curata da Gennaro Carillo dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è inserita nel Piano di Valorizzazione del Parco Archeologico di Ercolano 2022. Prossimo appuntamento il 21 settembre a Villa Campolieto: Laura Pepe e Rossella De Martino terranno il dialogo su l'irresistibile fiera dolceamara, alle 21.00 sarà la volta della lezione-concerto di Giovanni Bietti in Accordi saporiti, serata che prevede anche degustazione di vini irpini vinificati in anfore. Gli incontri sono a ingresso gratuito con prenotazione al sito www.ozidiercole.it



