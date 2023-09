Gli Almamegretta in concerto il 22 settembre nella ex Base Nato

Il 22 settembre (ore 21), nella ex Base Nato di Bagnoli, a Napoli (Parco San Laise), si terrà il concerto degli Almamegretta, unica data prevista in Italia. Un appuntamento, sottolineano gli organizzatori dell'evento, "con una delle più influenti espressioni musicali che si sono affacciate negli ultimi 30 anni in Italia". Gli Almamegretta all'attivo vantano quattro Targhe Tenco, sedici album e migliaia di concerti in Italia ed in Europa. Il gruppo con album come Animamigrante, Sanacore e Lingo, si evidenzia, "ha segnato la scena musicale italiana diventandone, al tempo stesso, tra i rappresentanti più internazionali". Uno stile quello degli Almamegretta che si basa sulla contaminazione tra diversi linguaggi musicali che gettano un ponte tra passato e futuro, tra luoghi immaginari apparentemente distanti tra loro.

La matrice dub ne costituisce il fulcro, con un front man, Raiz, capace di emozionare e scuotere con la sua voce potente e originale. Il sound che li ha resi famosi si è continuamente evoluto e si è spostato in direzione delle esigenze artistiche della band e dei testi, da sempre uno dei punti cardine della loro creatività. L'ultimo album "Senghe" che è valso loro la quarta targa Tenco nella sezione "miglior album in dialetto" all'ultima edizione dell'omonimo premio, ha un titolo metaforico. Infatti come spiega lo stesso Raiz, "Senghe in napoletano vuol dire fessure. Abbiamo immaginato un muro, all'apparenza compatto, ma che in realtà presenta delle crepe.

Un muro può dividere gli ambienti, ma anche le persone all'interno della stessa casa, può essere un ostacolo alla comunicazione. Un muro può separare gli Stati, i popoli. Le crepe in un muro sono quindi una possibilità: di far passare la luce, ma anche di parlarsi, di confrontarsi." La formazione il 22 settembre per il concerto nell'Ex Base Nato sarà così composta: Gennaro T (Gennaro Tesone), Raiz (Gennaro Della Volpe), Pablo (Pier Paolo Polcari), Fefo (Federico Forconi), Albino D'Amato e Paolo Baldini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA