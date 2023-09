Da giorni senza notizie, 53enne trovato senza vita in casa

Da giorni non rispondeva alle ripetute chiamate di amici e vicini di casa che hanno lanciato l'allarme a carabinieri e Vigili del Fuoco. Una squadra del Comando provinciale di Avellino è intervenuta nella tarda mattinata a Solofra, in provincia di Avellino, e dopo aver forzato la porta di ingresso è entrata nella villetta di via Guarino. Al primo piano, nella stanza da letto, è stato rinvenuto il corpo senza vita del 53enne che viveva da solo. La morte risalirebbe per cause naturali ad alcuni giorni fa.

Rilievi sono stati effettuati dal personale medico del 118 e dai carabinieri.



