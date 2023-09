Arte contemporanea,Casa Turese celebra i 10 anni di attività

Si chiama 'Decennale' la mostra che sarà inaugurata a Vitulano (Benevento) sabato 7 ottobre (ore 16.30) da Casa Turese Arte Contemporanea, titolo dedicato all'evento celebrativo per i suoi 10 anni di attività. In occasione del vernissage, a cura di Enzo Battarra, la Galleria presenta una mostra collettiva che celebra buona parte delle esperienze consolidate e allo stesso tempo anticipa la selezione di alcuni progetti futuri.

I lavori esposti, scrive Battarra, "rappresentano un focus sulla nuova pittura contemporanea italiana, in particolare su una generazione di artisti nati tra la seconda metà degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta, a cui la Galleria ha sempre dedicato ampio spazio del suo percorso. Si potranno apprezzare opere realizzate appositamente per questo evento, che raccontano storie e ricerche differenti, che spaziano dalla pittura figurativa a quella astratta".

"Le parole hanno un peso" afferma ancora Enzo Battarra.

"Decennale è un titolo celebrativo, risuona, scandisce un tempo, quello dei dieci anni vissuti intensamente all'interno del sistema dell'arte. Ma anche la pittura ha un peso. Da sempre le storie prendono colore, formano immagini, catturano lo sguardo.

Dieci artisti per un decennale raccontano il proprio tempo. E lo fanno portando sul palcoscenico dell'arte le loro vite, le origini, le scelte, le sperimentazioni, i linguaggi. Il decennale è un consuntivo, ma è anche un momento di svolta. Si raccolgono idee lanciate nel corso di dieci anni per costruirne altre, per costruire futuri". Dieci anni impegnati nella promozione dell'arte contemporanea nel centro sannita delineano un'attività che, pur avendo sempre manifestato un forte legame con il territorio, sottolinea Tommaso De Maria, fondatore e direttore di Casa Turese, "non si è mai posta limiti territoriali, puntando su un programmazione che nel tempo ha avuto la sua crescita consolidando nuovi rapporti, affermandosi con nuove proposte, aprendosi anche alla partecipazione a fiere nazionali e internazionali". Con questa mostra, Casa Turese aderisce alla 19esima giornata del contemporaneo, la manifestazione promossa da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani. "La concomitanza di questa mostra con la giornata del contemporaneo non è un caso, un Decennale, con 10 artisti esposti che celebrano 10 anni di attività della galleria sul territorio" afferma De Maria. "Avevo da tempo progettato questa mostra e sono felice di inaugurarla in una giornata in cui i luoghi del contemporaneo sono celebrati a livello nazionale. Per la mia galleria è una tappa importante, che segna un nuovo inizio di ambiziosi progetti". La mostra - aperta fino al 31 dicembre nella sede di Via Fuschi di Sopra - include lavori di Vittorio Asteriti, Michele Attianese, Giuseppe Barilaro, Nicola Caredda, Maurizio Carriero, Vincenzo Frattini, Emanuele Giuffrida, Angelo Maisto, Alessandro Signorino, Nicola Felice Torcoli. Fondata nel 2013 a Vitulano, Casa Turese è collocata in un fabbricato ristrutturato con un restauro architettonico cofinanziato dai fondi Europei POR 2007-13. L'immobile, per lo svolgimento delle attività espositive e sperimentali, ha conservato la sua natura di casa, elemento di continuità e di ispirazione del nome e del brand della Galleria. L'attività sviluppata in questi anni è stata indirizzata prevalentemente alla valorizzazione della giovane pittura italiana. Con Casa Turese, Tommaso De Maria ha anche proseguito a Vitulano quanto avviato da suo padre Antonio con lo spazio Art's Events di Torrecuso, sempre in provincia di Benevento, a partire dalla metà degli anni Novanta.



