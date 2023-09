Rampe del Salvatore, tappa dell'Apebook a "Riflessi in scena"

Dopo il successo dell'installazione di arte pubblica di Antonio Marras, "Questi miei fantasmi" - parte della ricca programmazione di "Napoli Contemporanea" curata da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l'arte contemporanea e l'attività museale - le Rampe del Salvatore tornano ad essere protagoniste della cultura con la rassegna di teatro e musica "Riflessi in scena" che sta riscuotendo un grande riscontro di critica e di pubblico. I tanti spettatori accorsi durante le prime date della rassegna, che si svolgerà per tutto il mese di settembre, si sono imbattuti in una sorpresa: un Apebook In questa cornice campeggia, infatti, un originalissimo Apecar carico di libri, ideato dalla società Gabbianella Events e dal suo manager Gianluigi Osteri, organizzatore della rassegna. Ma che cosa è l'Apebook? Si tratta un'iniziativa culturale che vede un'Apecar protagonista indiscussa della cultura e della letteratura Una vera e propria piccola biblioteca ambulante che in questi fa tappa nella ocation delle Rampe di San Salvatore al fine di stimolare la lettura, e la curiosità del pubblico. Chiunque vorrà, infatti, potrà prendere in prestito o portare un libro dando così la possibilità al prossimo di mettere in circolo una buona pratica e diffondere trasversalmente la voglia di leggere. L'iniziativa è sostenuta e promossa cultura dal servizio del Comune di Napoli. Continua, così, il processo di restituzione alla città delle Rampe del Salvatore, chiuse dagli anni Settanta e riaperte in occasione dell'inaugurazione dell'opera dell'artista e restituita così al grande pubblico.



