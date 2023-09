Incensurata con mezzo chilo di droga, arrestata dalla Finanza

Mezzo chilogrammo tra hashish e cocaina intercettati dalla Guardia di Finanza nel corso di controlli nel territorio del comune di Grottaminarda, in provincia di Avellino. La donna alla guida dell'auto, una 43enne incensurata residente a Montesarchio, è stata arrestata. Su disposizione della Procura di Benevento, competente per territorio, è stata trasferita agli arresti domiciliari. I militari della compagnia di Ariano Irpino hanno scoperto, nascosti sotto il sedile di guida, quattro panetti di hashish per complessivi 400 grammi, 22 grammi di cocaina, un micro telefono e tre sim. (ANSA)

