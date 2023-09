Festival di Capri, consegnati i premi De Filippo

Continua la terza edizione del festival internazionale di Capri, sotto la direzione artistica di Geppy Gleijeses, che ha scelto per le rappresentazioni i luoghi più straordinari dell'isola, come La Certosa di San Giacomo, La Canzone del Mare, Piazza san Nicola ad Anacapri, il teatro del Grand Hotel Quisisana, e Villa Axel Munthe dove ieri sera dopo il riding nel chiostro piccolo della Certosa di San Giacomo, dove l'attrice Marilù Prati si è esibita in un suo spettacolo con letture di testi del poeta Rainer Maria Rilke dedicati a Capri. Il festival si è poi trasferito ad Anacapri per la consegna dei premi Titina De Filippo e Luigi De Filippo.

Per questa speciale serata è stata scelta Villa San Michele, tra i luoghi fortemente voluti dall'organizzazione del festival "Il canto delle sirene" è diventato palcoscenico ideale per la consegna dei premi istituiti per la prima volta quest'anno e dedicati a Titina De Filippo e Luigi De Filippo.

Più che una cerimonia, un vero e proprio happening, come lo ha definito il direttore artistico Geppy Gleijeses, prima di consegnare i premi scelti dalla giuria formata da Anna Caterina Carloni, nipote di Titina, e da Laura Tibaldi De Filippo, vedova di Luigi, ha assegnato i riconoscimenti alla carriera due pietre miliari del teatro italiano: Milena Vukotic che si è esibita in un monologo incantando la platea e Mariano Rigillo che ha reso omaggio alla serata con la poesia "O' Mare". Vincitori del premio alla migliore performance teatrale 2022-2023 sono stati Carlo Buccirosso, mattatore brillante con aneddoti dedicati a Eduardo De Filippo e Vanessa Scalera che impossibilitata a partecipare di persona alla manifestazione ha ringraziato la giuria per essere stata selezionata, attraverso un contributo video. Il Festival internazionale di Capri è organizzato dall' Associazione Festival Internazionale di Capri è un evento programmato e finanziato dalla Regione Campania (POC 2014-2020) tramite Scabec, Società Campana Beni Culturali con il sostegno del Ministero della Cultura, la partecipazione dei Comuni di Capri e Anacapri e la collaborazione della Direzione Museale Regionale della Campania e della Certosa di San Giacomo.



