Un ordigno è esploso, la scorsa notte, davanti all'ingresso di un negozio in piazza Sant'Anna a Boscotrecase, in provincia di Napoli. L'esplosione ha danneggiato la serranda dell'attività e due auto parcheggiate in strada.

Indagini sono in corso per chiarire dinamica e matrice.

Nessuna persona è rimasta ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata.



