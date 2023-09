Nella tarda serata di ieri i carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti in corso Pirandello a Massa di Somma per una pescheria in fiamme.

L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe di natura accidentale. Non ci sono feriti. Indagini in corso.



