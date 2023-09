Geolier in Calabria, in oltre trentamila al suo concerto

Oltre trentamila persone, in gran parte ragazzi, hanno assistito al concerto a Rende di Geolier.

Il rapper napoletano ha aperto la 58ma edizione del "Settembre rendese", la storica manifestazione diretta da Alfredo De Luca e realizzata con la collaborazione di "Fatti di musica", il festival del live d'autore di Ruggero Pegna.

In circa due ore di esibizione Geolier ha eseguito tutte le sue hit, ad iniziare da quelle contenute nell'album "Il Coraggio dei bambini", accompagnato dal coro e dalle luci dei cellullari del pubblico.

A metà del live Geolier ha anche ricordato Antonio Ruperti, il diciassettenne deceduto il 9 settembre scorso a causa dello scontro della sua moto con un'automobile della polizia.

Il rapper ha concluso a Rende il suo tour estivo, che ha fatto registrare sold out e numeri record ovunque, premiato con il riconoscimento del "Settembre rendese" e il "Riccio d'argento" dell'orafo Gerardo Sacco ai migliori live dell'anno.

Prossimo appuntamento martedì 19 settembre nel centro storico di Rende con Nello Daniele, cantautore e chitarrista come il fratello Pino. Nello Daniele si esibirà insieme al gruppo di musicisti che accompagnò il fratello nella realizzazione di "Nero a Metà", uno degli album di maggiore successo del cantautore napoletano scomparso. Si tratta di Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo al piano, Tony Cercola alle percussioni, Marco Zurzolo ai fiati e Claudio Romano alla batteria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA