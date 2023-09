Ferito durante lite scoppiata per motivi di viabilità

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in vico Guardia per un uomo ferito. Si tratta di un 38enne di origini ucraine già noto alle forze all'ordine.

E' stato portato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, l'uomo potrebbe essere stato colpito da alcuni sconosciuti, durante una lite scoppiata per motivi di viabilità Dieci i giorni di prognosi prescritti per trauma cranico, ferita al gluteo e alla gamba destra Indagini in corso per chiarire la dinamica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA