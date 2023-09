'Dream in Sorrento', il 21 settembre evento solidale

'Dream in Sorrento, Insieme possiamo' è l'evento in programma il prossimo 21 settembre nella città della costiera. Si tratta di un evento solidale a favore dell'associazione 'Noi Possiamo', che si occupa in particolare di bambini affetti dalla sindrome autistica. Presenta la serata l'artista Anna Calemme, special guest Angelo Di Gennaro. A promuovere l'evento Imma Grimaldi wedding e Sorrento Luxury Charter con il coinvolgimento di 'M/Y Patrizia Riviera Cruising & Events', Navigazione Libera del Golfo, Consiglio regionale della Campania, città di Sorrento e Comune di Lettere.





