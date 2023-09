Cutolo (Mcl), a Napoli subito un patto sociale ed educativo

Un patto sociale ed educativo da realizzare "in tempi rapidissimi con tavoli tecnico-politici alla Regione Campania, al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana", con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie "per una nuova semina urgente di azioni positive e secondo il principio di legalità ancora una volta centrale per una nuova città e per un nuovo Mezzogiorno".

E' questa la proposta che lancia Michele Cutolo, presidente uscente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl) di Napoli nonché vicepresidente nazionale dell'organizzazione, in vista del 14mo congresso in programma sabato prossimo, 23 settembre, nel Centro Congressi della Federico II (ore 9), con al centro il tema 'Lavoro, responsabilità, passione, una nuova semina per ricucire il Paese".

Cutolo, che annuncia la sua ricandidatura alla presidenza provinciale, solleciterà la platea dei delegati alle assise ad ana lizzare e discutere le nuove sfide del mondo del lavoro per il Sud, per Napoli, "per i giovani che non devono assolutamente lasciare la propria terra - afferma -per andare all'estero, svuotando di fatto la cultura e le intelligenze del nostro Paese".

In particolare per Cutolo, occorre un nuovo patto sociale e per il lavoro nel quale sia centrale la persona, "fulcro di ogni benessere sociale ed economico superando il reddito di cittadinanza e rendendo effettiva, con politiche attive per il lavoro, la presenza nel tessuto sociale di coloro i quali perdono per diverse cause la certezza economica per la propria famiglia" stimolando "una convivenza sana attraverso una forte educazione civica per i propri figli inducendo questi ultimi a prodigarsi per la positività delle loro azioni quotidiane senza cadere nei baratri della delinquenza come abbiamo avuto modo purtroppo di constatare recentemente con i gravi fatti di cronaca".

Pertanto l'azione del Mcl per il futuro "dovrà ancora una volta essere incentrata sulla passione per il prossimo, con una salvaguardia dei valori non negoziabili sanciti nella Costituzione, come famiglia, vita, solidarietà e ribadendo con forza il primato della dottrina sociale della Chiesa" conclude Michele Cutolo.



