Boom del nuoto pinnato ai Giochi del Mare di Ischia

Angelo Sciacca, atleta catanese che gareggia con il Nuoto Pinnato Cagliari, si è aggiudicato - in occasione del 'Suzuki Challenge' ai Giochi del Mare - la medaglia d'oro nella gara di specialità disputata sotto il Castello Aragonese di Ischia precedendo gli oltre 100 atleti scesi in acqua.

Monopinna e boccaglio, ha percorso il campo gara senza sosta: "E' stata una gara impegnativa in uno straordinario scenario: il Castello Aragonese è pazzesco e nuotare alle sue basi dà sensazioni uniche. Volevo impormi ad Ischia e ci sono riuscito perché gareggiare significa anche mettersi alla prova quotidianamente".

Alle spalle di Sciacca atleti esordienti e master che hanno preso parte anche al Trofeo Grande Impero. "I Giochi del Mare - ha spiegato Luigi Di Vaia, Assessore al Turismo del Comune di Ischia - hanno rappresentato per l'intera isola uno straordinario volano turistico oltreché sportivo. Siamo riusciti a riunire in una unica manifestazione tutti i comuni, il Ministero dell'Ambiente, la Guardia Costiera, la città di Napoli e la Città metropolitana, l'Area Marina Protetta del Regno di Nettuno. Quasi un'impresa, una scommessa vinta: Ischia intera ha dimostrato di poter sostenere questo genere di attività di altissimo livello".



