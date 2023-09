Al Museo Emblema di Terzigno 'La natura in trasparenza'

Tre giorni, il 22, 23 e 24 settembre, per salutare l'estate e accogliere l'inizio dell'autunno al Museo di Salvatore Emblema a Terzigno (NA). Così come l'artista era solito fare, nella casa-studio ai piedi del Vesuvio, en plein air, trovano spazio una serie di tele di grande e medio formato. Titolo della mostra è "La natura in-trasparenza", curatori sono Renata Caragliano e Emanuele Leone Emblema (ingresso libero). Il progetto finanziato dalla Regione Campania, è ideato e realizzato da Scabec (amministratore unico Pantaleone Annunziata) per Campania by Night, con il Museo Emblema, in collaborazione con la Galleria Fonti di Napoli, il patrocinio del Comune di Terzigno ed il Matronato della Fondazione Donnaregina Durante la tre giorni previsti giochi didattici, visite guidate e momenti musicali. "Con l'intento di coinvolgere direttamente il pubblico di oggi per fargli vivere un'esperienza coinvolgente e attiva e non di mero visitatore passivo - spiegano i curatori - gli si proporrà un gioco relazionale, per allargare i confini del visibile così da provare una identità tra storia e contemporaneità, tra interno ed esterno, tra tela e ambiente, tra ambiente e territorio". Alla fine del percorso il visitatore, verrà invitato a scegliere delle opere, in una fotogallery virtuale caricata in un tavolo tattile digitale. "Un' esperienza didattica di relazione sociale che risponde ai desiderata del Museo Emblema, pensato dallo stesso artista come luogo dedicato all'educazione, allo studio e alla diffusione dell'arte contemporanea a Terzigno, sua città natale. Una casa-museo che in-trasparenza espone dal 2006 una ricca selezione di opere a rotazione semestrale e che svolge attività didattica e di promozione dei linguaggi contemporanei".

Sabato 23 e domenica 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visite guidate. Il 22 settembre, alle ore 21 spettacolo dal vivo di Francesco Di Bella, storico leader dei 24 Grana, il 23 settembre, alle ore 21 "Suonno d'ajere".





